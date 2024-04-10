В Сети показали "кладбище" техники оккупантов в районе Часов Яра: видео

Поссийские оккупанты пошли в наступление с двух направлений, используя до 20 единиц бронированной техники.

Ударное подразделение "Черный лебедь" Сил обороны Украины опубликовало видео, снятое на подступах к городу Часов Яр на Донетчине, который пытается штурмовать враг.

На опубликованных в среду, 10 апреля, кадрах можно увидеть "кладбище" российской техники на миллионы долларов.

В комментарии к видео отметили, что российские оккупанты пошли в наступление с двух направлений, используя до 20 единиц бронированной техники. Бой длился около 5 часов.

В результате слаженных действий защитников большинство техники было поражено.

В Сети показали "кладбище" техники оккупантов в районе Часового Яра

Напомним, российских войск в Часов Яре Донецкой области и окрестностях города нет. Город полностью контролируется украинскими силами.

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