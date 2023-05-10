В Сети показали обломки того самого "Кинжала", который впервые сбили над Украиной (видео)

Военный корреспондент немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер опубликовал эксклюзивные кадры сбитой в Украине российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую называли "чудо-оружием" Путина.

"Сегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитую системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина", — говорится в сообщении.

По словам журналиста, сейчас проводится экспертиза ее частей.

В Сети показала обломки сбитой над Киевом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была сбита над Киевом с помощью системы Patriot.

Российские военные и эксперты "били себя в грудь", что уничтожить "Кинжал" таким образом невозможно.

Напомним, Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot в небе над Киевом в ночь на 4 мая. Сначала Воздушные силы не подтверждали эту информацию, чтобы запутать врага.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, этой ракетой россияне планировали ударить по Верховной Раде.

Военный эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что сбивание ракеты "Кинжал" системой ПВО Patriot в небе над Киевом – это максимальный репутационный удар по России.

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