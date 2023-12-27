В Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного БДК "Новочеркасск" в Феодосии

В Сети обнародованы первые спутниковые снимки уничтоженного большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

Об этом пишет " Радио Свобода".

На фото от Planet Labs можно увидеть, что в результате удара корабль частично ушел под воду.

Порт в Феодосии после удара

Для сравнения использован снимок за 5 декабря.

Порт в Феодосии 5 декабря. Кружком обведен БДК / Фото: Telegram / Схемы

Так выглядит корабль после попадания и пожара.

То, что осталось от российского десантного корабля "Новочеркасск" / Фото: t.me/DeepStateUA

Кроме того, на снимках видно, что кроме большого десантного корабля "Новочеркасск" в результате удара частично затонуло еще одно судно. Это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150", который можно наблюдать на фотографиях из порта здесь как минимум с 2007 года.

УТС-150 / Фото: Радио Свобода

Сколько погибших

По информации российского Телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", при ударе по десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии есть погибшие и раненые. В проекте прокомментировали заявление гауляйтеров Крыма, которые говорят, об одном погибшем и двух раненых.

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"Источники ВЧК-ОГПУ осторожно говорят, что сразу после удара по кораблю под вопросом была судьба 57 членов экипажа и 16 местных, участвовавших в разгрузочных работах. Обычно в официальной статистике "играются" с цифрами (особенно при мощных взрывах), относя погибших к "пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск".

По информации от Воздушных сил, корабль атаковали крылатыми ракетами.

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