В Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Кроме Новочеркасска, частично затонуло еще одно судно.
В Сети обнародованы первые спутниковые снимки уничтоженного большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии.
Об этом пишет " Радио Свобода".
На фото от Planet Labs можно увидеть, что в результате удара корабль частично ушел под воду.
Для сравнения использован снимок за 5 декабря.
Так выглядит корабль после попадания и пожара.
Кроме того, на снимках видно, что кроме большого десантного корабля "Новочеркасск" в результате удара частично затонуло еще одно судно. Это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150", который можно наблюдать на фотографиях из порта здесь как минимум с 2007 года.
Сколько погибших
По информации российского Телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", при ударе по десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии есть погибшие и раненые. В проекте прокомментировали заявление гауляйтеров Крыма, которые говорят, об одном погибшем и двух раненых.
"Источники ВЧК-ОГПУ осторожно говорят, что сразу после удара по кораблю под вопросом была судьба 57 членов экипажа и 16 местных, участвовавших в разгрузочных работах. Обычно в официальной статистике "играются" с цифрами (особенно при мощных взрывах), относя погибших к "пропавшим без вести", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск".
По информации от Воздушных сил, корабль атаковали крылатыми ракетами.
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