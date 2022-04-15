В Сети показали последнее фото крейсера "Москва" на поверхности воды

Снимок был сделан 10 апреля.

В Сети показали последнее фото российского крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, уничтоженного украинскими ракетами.

Его опубликовало издание "Крым.Реалии".

Снимок был сделан 10 апреля в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.

Напомним, на российском крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что, мол, на крейсере взорвался боеприпас.

Украинские военные попали ракетами во вражеский крейсер «Москва»

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