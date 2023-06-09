В Сети показали последствия крупнейших в истории лесных пожаров в Канаде

В Канаде бушуют одни из самых больших в истории лесных пожаров.

Дым от лесного пожара, происходивший из Канады, окутал некоторые крупные города США на Восточном побережье, поставив миллионы людей под угрозу дыхания нездоровым воздухом. В частности, пришлось упразднить значительное количество мероприятий на свежем воздухе, начиная от школьных каникул и заканчивая матчами Высшей бейсбольной лиги.

Об этом пишет CNN.

Также читайте Контрнаступление ВСУ: западные СМИ назвали варианты развития событий и направления удара

Помимо угрозы здоровью, задымленное небо изменило облик некоторых знаковых достопримечательностей, особенно в сильно пострадавшем Нью-Йорке.

Вид на реку Гудзон, как видно из острова Свободы

Нью-Йорк Сити горизонт

Таймс-сквер, Нью-Йорк

Внутренняя гавань, Балтимор

Напомним, в Канаде бушуют одни из самых больших в истории лесных пожаров. В настоящее время продолжаются 214 пожаров, 93 из которых вышли из-под контроля. Около 10 тысяч жителей прибрежного Квебека вынуждены были покинуть дома, в регионе объявили эвакуацию. К тушению пожаров привлекли армию Канады.

Читайте также: