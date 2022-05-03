В Сети показали последствия обстрелов российскими оккупантами села Магдалиновка (видео)

Жители села Магдалиновка, многократно страдавшие от действий российских захватчиков, показали последствия очередного обстрела мирного населенного пункта.

Огонь оккупантов по селу Камышеваской общины повредил жилые дома, дворы и транспортные средства, один дом полностью разрушен.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что из-за повреждения трансформатора возникла проблема с электроснабжением. Специалисты смогли приступить к восстановительным работам.

"Жители Магдалиновки с нетерпением ждут изгнания рашистских войск из наших земель и верят в ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники просят власть вмешаться и решить этот вопрос.

Павел Кириленко рассказал о дальнейших планах по эвакуации из Мариуполя

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