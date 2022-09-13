Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сети показали процентную долю оккупированных территорий Украины по областям (карта)

Дата публикации
Просмотры
6183
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сети показали процентную долю оккупированных территорий Украины по областям (карта)

Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук

Оккупанты пока удерживают 4% Николаевщины, 88% Херсонщины, 67% Запорожья, 57% Донетчины и 99% Луганщины.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал карту с процентной долей оккупированных территорий Украины по областям.

Об этом он написал в Telegram.

"После успехов украинской армии на Харьковщине в течение 8-12 сентября удалось освободить почти всю область. 4% территории региона, указанные на карте — это территория, над которой ВСУ еще не установили полный контроль, однако оккупант из них практически отошел, совершив акт" доброй воли", – отметил Братчук.

Также на карте указано, что оккупанты пока удерживают 4% Николаевщины, 88% Херсонщины, 67% Запорожья, 57% Донетчины,  99% Луганщины и весь Крым.

Ранее Сергей Братчук рассказал детали увольнения Херсонщины и заявил, что ВСУ продвигаются "медленно, но уверенно".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация