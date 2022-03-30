В Сети показали свежие спутниковые снимки разрушенного Мариуполя (фото)

Российская армия уничтожила украинский Мариуполь.

В сети показали свежие спутниковые снимки Мариуполя. На них видно, что в центре города разрушены кварталы.

На один из снимков американской компании Maxar попал также драматический театр, который обстреляли россияне.

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Город, где до сих пор находятся в осаде более 160 тысяч человек, превратился в руины. Повреждены 90% жилых домов. Все районы продолжают обстреливать российские захватчики.

Напомним, что российские оккупационные силы похитили медицинский персонал и пациенток одного из роддомов Мариуполя. В частности, более 70 человек насильственно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе.

Maxar

Maxar

Ирина Верещук о результатах эвакуации из Мариуполя и других населенных пунктов

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