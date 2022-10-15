В Сети показали видео, как украинцы встречают ВСУ на Херсонщине: "Скорее освобождайте, потому что уже нет сил"

Женщина со слезами на глазах обнимала украинских военных.

В Сети появилось видео из деоккупированного села Давыдов Брод в Херсонской области. На кадрах местная пенсионерка со слезами на глазах благодарит защитников Украины за освобождение и призывает скорее выгнать оккупантов со всей страны.

Ролик сняли военные, привезшие в село гуманитарную помощь.

"Спасибо, ребята, что вы пришли. Скорее освобождайте, потому что уже нет сил", – говорит женщина.

Следует отметить, что село Давидов Брод россияне захватили 12 марта 2022 года. Через несколько месяцев, 31 мая, оно было освобождено Силами обороны, но 17 июня оккупантам удалось снова взять населенный пункт под свой контроль.

Уже 4 октября во время мощного контрнаступления силами 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Давидов Брод был повторно освобожден от российских оккупантов.

Военный эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что освобождение села Давыдов Брод в Херсонской области открыло для ВСУ очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов.

Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома.

В настоящее время Вооруженные силы Украины уже зачистили один котел, в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит в упор с Миловым.

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