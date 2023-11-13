В Сети показали видео с судна Либерии, по которому ударила РФ

Армия РФ ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины из самолетов тактической авиации в Черном море. В результате коварной атаки повреждено гражданское судно под флагом Либерии.

СМИ опубликовали видео с судна под флагом Либерии.

Отмечается, что, вероятно, рухнула часть потолка.

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Ракета попала в надстройку гражданского судна в момент его захода в порт.

“Три члена экипажа – граждане Филиппин – ранены, один из них госпитален. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения”, — сообщили украинские военные.

Последствия удара РФ по судну с Либерии

Добавим, в оккупированном Крыму в результате удачной операции украинских сил были поражены десантные корабли оккупантов.

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