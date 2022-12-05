В Сети появились фото с российского аэродрома Дягилево после утренних взрывов 5 декабря

На одном из опубликованных снимков под крылом российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 видна подвешенная ракета Х-22, которая в этот день не полетела убивать украинцев.

Аэроснимки и фотографии поврежденной российской техники после взрывов, произошедших на двух российских военных аэродромах в РФ в понедельник, 5 декабря, опубликованы в Сети.

Telegram-каналы, в частности, опубликовали фото поврежденного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, базировавшегося на авиационной базы Дягилево на окраине Рязани.

Рядом с самолетом стратегической авиации ВКС России виден поврежденный топливозаправщик.

На другом снимке под крылом Ту-22М3 видна подвешенная ракета Х-22, которая в то утро так и не полетела бомбить критическую инфраструктуру Украины и убивать украинцев.

На спутниковом снимке авиабазы Дягилево видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3.

Именно такие стратегические бомбардировщики-ракетоносители наносили удары с начала полномасштабного вторжения по украинским городам, в частности Харькову и Мариуполю, а теперь осуществляют энергетический террор, атакуя критическую инфраструктуру Украины.

Как известно, утром 5 декабря взрывы прогремели не только на авиабазе Дягилево, но и на аэродроме "Энгельс-1" в Саратовской области.

В Дягилево, от которого 500 км до линии фронта, кроме стратегических бомбардировщиков, дислоцируются также самолеты-заправщики Ил-76. Здесь расположен 43-й Центр боевого применения и переквалификации пилотов.

На базе в Энгельсе (в 700 км от фронта) размещены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, атакующие Украину.

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили, что в результате взрывов на двух военных аэродромах были повреждены два самолета. Несколько российских военных получили ранения, четверо из них – смертельные.

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