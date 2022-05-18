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В Сети появились фото украинских защитников "Азовстали" во время эвакуации

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В Сети появились фото украинских защитников "Азовстали" во время эвакуации

Фото: Associated Press

В Сети появились фото героических украинских военнослужащих после эвакуации с завода "Азовсталь".

Фото сделано в автобусе, вероятно во время дороги в колонию Оленевки, которую контролируют боевики так называемой "ДНР". По информации Reuters, именно туда россияне увезли более 250 украинских бойцов.

Фото опубликовало издание Associated Press.

Возможно, эти фотографии помогут родным бойцов увидеть и убедиться, что они живы.

Отметим, что официального подтверждения от украинской стороны о содержании оккупантами защитников "Азовстали" в Оленовке пока не было.

Лишь президент Владимир Зеленский лаконично сообщил, что эвакуационная миссия продолжается. Ее курируют украинские военные и разведчики, привлеченные наиболее влиятельные международные посредники.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день с "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных с "Азовстали".

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