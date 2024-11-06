В сети появились спутниковые фото российских опустевших складов

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что запасы советских артиллерийских снарядов в России близки к исчерпанию.

Об этом сообщили OSINT-аналитики.

На снимках, сделанных в сентябре, видно, что когда-то переполненные хранилища практически пусты.

Опустошенные российские склады / Фото: twitter.com

Опустошенные российские склады

Опустошенные российские склады

Опустошенные российские склады

Согласно исследованию, весной 2024 года российские войска ежедневно тратили до 50 тысяч снарядов.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 окупантов.

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