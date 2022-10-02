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В Сети появилось фото флага Украины в Торском Донецкой области

В Сети появилось фото флага Украины в Торском Донецкой области

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В Сети появилось фото флага Украины в Торском Донецкой области

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов новые территории.

Сегодня, 2 октября, в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины около стелы в поселке Торское Донецкой области.

Пока Генштаб официально не комментирует освобождение этого населенного пункта. Так что ждем официальных подтверждений.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине.

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