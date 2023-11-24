В Сети появилось щемящее видео, как командир приехал с востока на могилу погибшего подчиненного

Известно, что 33-летний Герой с Волыни Игорь Юрасов погиб 10 июня 2023 года под Бахмутом.

В Сети появилось щемящее видео, как командир приехал с Донбасса на могилу своего погибшего подчиненного, гранатометчика Игоря Юрасова.

Видео, которое буквально рвет серце на куски, обнародовала сестра погибшего Героя. На видео видно, как командир стоит на коленях, его тело вздрагивает от плача. "Наконец-то я смог приехать к тебе", — тихо говорит он.

Известно, что 33-летний житель Волыни Игорь Юрасов с позывным "Самец" служил гранатометчиком в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Он погиб 10 июня 2023 в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, выполняя боевое задание во время штурмовых действий в районе Благодатного Бахмутского района Донецкой области.

Погибший вион Игорь Юрасов / Фото: из соцсетей

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Игорь Юрасов был настоящим патриотом, мужественным и храбрым воином, любящим мужем и отцом для своего единственного сыночка, которому за день до похорон папы исполнилось всего два года.

Командир приехал с востока на могилу своего погибшего подчиненного: видео, которое разрывает серце

Напомним, на войне с российскими оккупантами 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.

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