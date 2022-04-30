В Сети появилось видео, как Анджелина Джоли убегала в укрытие во Львове во время воздушной тревоги

Американская актриса Анджелина Джоли 30 апреля посетила Львов.

Во время визита голливудской звезды в городе звучали сирены воздушной тревоги.

Вместе с другими людьми и волонтерами знаменитость побежала из львовского железнодорожного вокзала в укрытие. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Ukraine.media.

На вопрос, страшно ли ей, Джоли ответила: "Нет, нет, я в порядке".

Интересно, что даже во время перемещения до укрытия фанаты не упускали случая и делали селфи со звездой.

Напомним, 30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов. Посол ООН по делам беженцев посетила железнодорожный вокзал, где выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все. Кроме того, Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей, посетила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, и школу-интернат, где пообщалась с воспитанниками.

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