В Сети появилось видео момента выхода украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

На кадрах видно, как военные идут и несут на носилках тяжелораненых бойцов. Их где-то ориентировочно 50 человек. Но точно разглядеть, что это именно украинские военные на видео, невозможно.

Следует отметить, что 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь". О спасении защитников "Азовстали" сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") были эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена, добавила заместитель министра обороны Украины.

17 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитника. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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