В Сети появилось видео парамедика "Тайры", захваченной в плен в Мариуполе

В Сети появилось видео парамедика "Тайры", захваченной в плен в Мариуполе

На видео женщина показывает последствия ударов русских военных по Мариуполю.

СМИ опубликовали видео, вероятно, из нагрудной камеры, волонтер и парамедик Юлия Паевская (позывной "Тайра"), которую кафиры взяли в плен в Мариуполе.

Видео представило информационное агентство Associated Press.

Видео возможно было снято в Мариуполе в начале марта 2022 года еще до того, как женщина попала в плен россиян.

На видео гражданская волонтер-парамедик помогает украинцам и показывает последствия ударов врага по Мариуполю.

Также присутствуют кадры, где пленяют российских оккупантов. К тому же, местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их ранения. Они получают утвердительный ответ.

Напомним, что пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.

О том, что известная волонтер и парамедик Юлия Паевская попала в плен оккупантов, стало известно 16 марта. В плен попал также водитель Юлии Сергей.

У Юлии Паевской награду Народный Герой Украины. "Тайра" – основательница подразделения военных медиков-волонтеров "Ангелы Тайры".

Напомним, кафиры два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.

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