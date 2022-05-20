В Сети появилось видео парамедика "Тайры", захваченной в плен в Мариуполе

На видео женщина показывает последствия ударов русских военных по Мариуполю.
СМИ опубликовали видео, вероятно, из нагрудной камеры, волонтер и парамедик Юлия Паевская (позывной "Тайра"), которую кафиры взяли в плен в Мариуполе.
Видео представило информационное агентство Associated Press.
Видео возможно было снято в Мариуполе в начале марта 2022 года еще до того, как женщина попала в плен россиян.
На видео гражданская волонтер-парамедик помогает украинцам и показывает последствия ударов врага по Мариуполю.
Также присутствуют кадры, где пленяют российских оккупантов. К тому же, местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их ранения. Они получают утвердительный ответ.
Напомним, что пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.
О том, что известная волонтер и парамедик Юлия Паевская попала в плен оккупантов, стало известно 16 марта. В плен попал также водитель Юлии Сергей.
У Юлии Паевской награду Народный Герой Украины. "Тайра" – основательница подразделения военных медиков-волонтеров "Ангелы Тайры".
Напомним, кафиры два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.
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