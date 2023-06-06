В Сети появился первый спутниковый снимок уничтоженной Каховской ГЭС

В результате подрыва станции вода из Днепра уже затапливает Херсонскую область и под водой могут оказаться 80 населенных пунктов.

В Сети появился первый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС.

Снимок опубликовало издание "Схемы".

Отмечается, что по сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции", — говорится в сообщении.

СПУТНИКОВОЕ ФОТО КАХОВСКОЙ ГЭС. ФОТО С FACEBOOK "СХЕМ"

СПУТНИКОВОЕ ФОТО КАХОВСКОЙ ГЭС. ФОТО С FACEBOOK "СХЕМ"

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, и станция полностью оказалась под водой. В области проводится эвакуация населения, а вода из Днепра затапливает населенные пункты.

В Херсонской области происходит эвакуация из опасных районов, заявил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались села на правобережной части реки Днепр в Херсонской области. Людей готовят к эвакуации.

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