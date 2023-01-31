В Сети распространяются сообщения о якобы отмене выплат военнослужащим в тылу: в СНБО опровергли

Поправки по закону касаются только военных прокуроров и сотрудников Службы судебной охраны.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что в Сети распространяются сообщения о якобы отмене выплат 30 тыс. грн находящимся в тылу военнослужащим.

Об этом рассказали в пресс-службе ЦПИ.

Там отметили, что поправки в законе относятся только к военным прокурорам и сотрудникам Службы судебной охраны, о чем говорит постановление Кабмина №43 от 20.01.2023 года. Так, правительство отменило им доплату в 30 тысяч грн на период войны.

Также сообщается, что с 1 февраля 2023 года будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих, таким образом, чтобы минимальный его уровень для бойца ВСУ, бойцов Нацгвардии и ГНСУ составлял не менее 20 100 грн.

Какие выплаты получают военные в случае ранения и как получить, читайте в материале ТСН.ua.

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