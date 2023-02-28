В Сети сообщают о воздушных целях в небе над Украиной: какие области - в опасности

Беспилотники ли это - пока неизвестно, официальной информации еще нет.

Поздним вечером вторника, 28 февраля, в небе над Украиной зафиксировали воздушные объекты, зашедшие с северного направления.

Об этом сообщают мониторинговые паблики в телеграме.

Как отмечается в ТГ-каналах, объекты летят из Черниговской области на Сумщину и дальше в южном направлении. Вероятное направление – центральные области, в частности, Киев и Полтавская область. Вероятно, это беспилотники, однако официальной информации пока нет.

По информации наблюдателей, по состоянию на 23:00 в воздушном пространстве Украины фиксируют 6 воздушных целей.

Как свидетельствует интерактивная карта, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Сообщение о тревоге появилось в 22:18.

Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Ночная атака дронами

Напомним, в ночь на 27 февраля Россия атаковала Украину дронами. Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что эти беспилотники были в новой партии, полученной от Ирана.

В Хмельницком в результате российской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год. А в небе вблизи Киева было сбито 9 "шахедов". По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.