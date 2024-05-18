В Сети сообщили об "усилении ТЦК" в одной из областей: что говорят в военкомате

В Сети пишут о якобы отправке военнослужащих из ТЦК и СП из других областей Украины.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Днепропетровскую область вроде бы уже с 18 мая должны прибыть военнослужащие ТЦК и СП других областей Украины для усиления представителей областного военкомата.

Днепропетровский областной ТЦК и СП заявил, что это фейковая информация.

"Мнимая цифра сейчас составляет несколько сотен и имеет тенденцию к увеличению. Официально сообщаем — это фейк. Источник — российские пропагандистские ресурсы, которые пытаются разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных Сил Украины в целом", - говорится в сообщении.

Там добавили, что никаких усилений личным составом других ТЦК в Днепропетровской, Запорожской и других областях в районе ответственности не происходит и не планируется, ведь потребности в этом нет.

Напомним, в Кабмине объяснили, будут ли отправлять военнообязанных на прохождение ВВК сразу после уточнения данных в военкомате.

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