В Севастополе не пустили в укрытие людей во время тревоги: как отреагировала так называемая "власть" города

После ракетной атаки на город граждане начали массово жаловаться на отсутствие доступа к укрытиям.

В оккупированном россиянами Севастополе во время воздушной тревоги людей не пустили в укрытие Дворца культуры.

Соответствующую информацию начали распространять в соцсетях.

Как стало известно, мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, не разрешил посетителям Дворца культуры рыбаков воспользоваться укрытием в здании, поскольку "оно предназначено только для сотрудников". Среди посетителей ДК были женщины и дети.

"У вас в своих домах есть", – сказал мужчина.

Уже впоследствии так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев назвал эту ситуацию "запредельным идиотизмом или сознательным вредительством" и заявил, что "с таким будет разбираться жестко".

Что интересно, после ракетной атаки на город граждане начали массово жаловаться на отсутствие доступа к укрытиям и плохую слышимость сирены в некоторых районах Севастополя.

Напомним, что оккупанты в Севастополе жалуются, что их и детей выгнали из укрытия во время тревоги.

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