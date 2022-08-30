В Севастополе оккупанты создали чатбот для донесения на людей, поддерживающих Украину

Во временно оккупированном Севастополе российские захватчики запустили чатбот для доносов на поддерживающих Украину людей, а также создали "центр противодействия идеологии терроризма и профилактики девиантного поведения в образовательной сфере".

Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Так называемые крымские блоггеры в последнее время массово выкладывают видео и фото поддерживающих Украину жителей Крыма с просьбой идентифицировать этих людей и в дальнейшем передать указанную информацию оккупационным спецслужбам", — говорится в сообщении.

В Сети продолжают появляться так называемые видео-"извинения" от людей, которые публично высказывались в поддержку Украины, слушали украинскую музыку или отказывали в обслуживании военных РФ.

"Эти видео выглядят абсурдными и записанными по заранее подготовленным сценариям, по принуждению, давлению или даже пыткам", — отмечают в Представительстве.

Оккупационные медиа продолжают системно оправдывать войну и убийства гражданского населения, совершаемые армией РФ в Украине.

"Подконтрольные оккупантам медиаресурсы начали информационный буллинг любых проявлений поддержки Украины жителями оккупированного Крыма. Активно публикуются сообщения с угрозами за поддержку Украины, выкладываются фотокадры с личных страниц в социальных сетях, где человека травят, а иногда публикуют названия населенных пунктов и мест проживания. Оккупанты снова споткнулись о собственную пропаганду: заявляют о мощной системе ПВО и в то же время наскоро обустраивают укрытия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму упала ракета "Оникс", которую россияне запустили по Украине.

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