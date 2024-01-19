В Севастополе партизаны "засветили" переброску носителя ракет "Оникс" (фото)

"Бастион-П" – один из основных носителей ракет "Оникс", которыми российские оккупанты устраивают атаки по югу Украины, в частности по Одесчине.
В оккупированном Севастополе партизаны зафиксировали переброску двух береговых ракетных комплексов "Бастион-П", являющихся одними из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс".
Об этом сообщили в движении "Атеш".
Там заявили, что в Севастополе агент "Атеш" сумел зафиксировать на фото переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П". Они также известны как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".
Отмечается, что "Бастион-П" используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Кроме этого, "Бастион-П" – один из основных носителей ракет "Оникс", которыми РФ атакует юг Украины.
В "Атеш" выяснили, что установки "СПУ 340П" принадлежат российской 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (военная часть 80365).
"Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана СОУ. Ожидаем результатов", – отметили в движении.
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К слову, аналитики Института изучения войны сообщили, что российский корвет типа "Тарантул" близ Севастополя в декабре 2023 года затонул в результате украинских ударов.
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