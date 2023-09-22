В Севастополе раздались мощные взрывы: оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота

По городу мчатся десятки машин скорой помощи.
В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.
Об этом сообщил Общественному Крыму местный житель.
Взрывы подтвердил так называемый губернатор Севастополя.
Пока информация о пострадавших уточняется.
"Обломки падают у театра им. Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по городу мчат десятки машин скорой помощи.
Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали, в частности, в Феодосии и Севастополе, в последнем оккупанты применили дымовые завесы. А на Крымском мосту перекрыли движение.
Атаки на Черноморский флот
Главная задача украинских защитников на пути к уничтожению Черноморского флота РФ — минимизация всех поступающих угроз со стороны флотилии. Нанесение регулярных воздушных ударов или даже ударов морского типа по этим военным кораблям уменьшают эти угрозы.
Командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя в среду, 20 сентября, был уничтожен благодаря точному ракетному удару.
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