В Севастополе раздались взрывы – оккупанты заявили о "работе ПВО" (фото)

Пропагандисты заявили о работе ПВО в Севастополе.

Во временно оккупированном Севастополе днем 30 октября прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Россияне заявили о работе ПВО.

Об этом пишут местные паблики и пропагандисты РФ.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что ситуация в городе неспокойная.

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе 30 октября / Фото: Telegram / Крымский ветер

Взрывы в Севастополе 30 октября / Фото: Telegram / Крымский ветер

Советник "главы Крыма" Олег Крючков утверждает, что трансляция одного из кабельных операторов Крыма сломана. По его словам, транслируется "ложный" сигнал тревоги.

Напомним, россияне готовят новую волну штурмов.

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