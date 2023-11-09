В Севастополе раздался мощный взрыв: оккупанты заявили о ракетной атаке ВСУ

На опубликованном фото, появившемся в соцсетях, виден дым над водами Черного моря.

Вечером в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. В Минобороны РФ утверждают, что средства ПВО оккупационной армии в Крыму сбили над морем украинскую ракету "Нептун".

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на военное ведомство государства-агрессора.

Минобороны РФ заявило, что ракетная атака произошла около 17:40 по московскому времени (16:40 по Киеву). Ракета была нацелена на российские объекты на территории Крымского полуострова.

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По словам очевидцев, мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах, был слышен в Севастополе. Также сообщается, что после взрыва в центральной части города с включенными сиренами неслись машины скорой помощи.

На опубликованном фото, появившемся в соцсетях, виден дым над водами Черного моря.

Напомним, вечером 4 ноября украинские войска нанесли удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Там зафиксировано попадание в малый ракетный корабль "Аскольд" – носитель ракет "Калибр".

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