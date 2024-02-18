В Севастополе скончался замкомандующего 18-й армией РФ — его ранили на войне в Украине

Замкомандующего 18-й армией РФ скончался от ранений во временно оккупированном Севастополе.

В больнице временно оккупированного Севастополя 14 февраля скончался заместитель командующего 18-й армией РФ – полковник Магомедали Магомеджанов. Он был ранен на войне в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Общественной палаты Дагестана.

"В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов", – говорится в сообщении.

Магомеджанов участвовал в четырех операциях. Ранее он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

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