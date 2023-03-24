В Севастополе сработала ПВО и слышны выстрелы из автоматов

В оккупированном Севастополе местные жители слышат звуки стрельбы из автоматического оружия. Также сообщается о работе ПВО.

В оккупированном РФ Севастополе слышны звуки стрельбы из автоматического оружия и работа ПВО. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев говорит об "учениях".

Об этом пишут в телеграм-канале “Крым. Реалии".

Как отмечается, изначально были сообщения о том, что в оккупированном городе "громкие звуки связаны с профилактической работой в пользу противоподводного диверсионного обеспечения". Отдельно "губернатор" подчеркнул, что "в городе все спокойно".

Однако впоследствии местные начали говорить о работе ПВО, а также автоматных очередях в районе российского военного училища у Стрелковой бухты.

"Сейчас в районе Северного мола силы ПВО проводят тренировки. В городе все спокойно", – заявил Развожаев.

Напомним, жители оккупированного Севастополя говорят, что они часто слышат необъяснимые взрывы. А после атаки неизвестных дронов над городом 22 марта весь день летают российские самолеты.

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