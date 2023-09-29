В Севастополе во время поминок офицера Черноморского флота неожиданно скончались два оккупанта

Говорят, что они отравились рыбой, в общей сложности пострадали семь человек.

В оккупированном россиянами Севастополе во время поминок одного из офицеров, который "минуснулся" после удара по штабу Черноморского флота, погибли еще два оккупанта. Это произошло от отравления.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, во время поминального обеда в одном из местных ресторанов отравились семь человек. Двое из них в результате умерли в реанимации. Предварительно, оккупанты съели испорченную рыбу.

Что интересно, российские паблики пишут, что подобные инциденты уже были летом, когда отравилась и умерла целая семья. В то время как так называемый губернатор Развлекаев по каким-то причинам даже запретил ее хоронить.

Добавим, что поминки были устроены после гибели одного из офицеров штаба Черноморского флота, в который недавно был прилет.

Напомним, что успешный удар по ЧФ РФ в Севастополе показывает, что Крымский мост будет уничтожен.

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