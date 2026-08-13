В Севастополе взрыв: могли подорвать предателя Украины и командира подводной лодки Роберта Шагеева

В Севастополе могли взорвать предателя Украины Роберта Шагеева

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Во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого мог погибнуть предатель Украины и бывший командир украинской подводной лодки «Запорожье» Роберт Шагеев.

Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский Ветер».

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Предатель Украины Роберт Шагеев мог погибнуть от взрыва: что известно

По имеющейся информации, инцидент произошел непосредственно в городе, на Столетовском проспекте. Взрывное устройство, вероятно, заложили в мусорную урну — оно сработало именно в тот момент, когда мужчина проходил рядом и спускался по лестнице.

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Сообщение о якобы задержании женщины, причастной к подрыву, не подтвердилось. Как отмечают российские СМИ со ссылкой на допрашивавших фигурантку силовиков, она оказалась на месте происшествия случайно и не имеет отношения к инциденту.

Официального подтверждения этой информации со стороны украинских сил или местной оккупационной администрации пока нет.

Что известно о Роберте Шагееве

Роберт Мансурович Шагеев — выпускник Севастопольского военно-морского института им. П.С. Нахимова. В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону оккупантов, возглавляя на тот момент единственную украинскую подлодку «Запорожье».

Позже, в 2015 году, его назначили командиром дивизиона подлодок в Севастополе, а в течение 2017-2018 годов он командовал субмариной Б-262 «Старый Оскол», которая является носителем крылатых ракет «Калибр».

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Участвовал в обстрелах территории Сирии, а во время полномасштабного вторжения в Украину под его руководством подлодки ЧФ РФ осуществляли пуски ракет «Калибр» по мирным городам Украины.

Покушение на генерала в Москве

Напомним, 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел взрыв во время празднования 55-летия командующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайко.

По данным российского Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство. В результате инцидента погибли пять человек и 21 человек получил ранения, в частности, вероятные дочь и зять генерала — 25-летняя Мария П. и 27-летний Даниил П.

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