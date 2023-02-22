В Северном апелляционном хозяйственном суде рассказали о вкладе в приближающуюся победу

Судьи Северного апелляционного хозяйственного суда приняли решение о регулярной помощи Вооруженным силам Украины и ежемесячно перечисляют 50% судейского вознаграждения в поддержку украинских защитников.

Как говорится в сообщении суда, волонтеры Северного апелляционного хозсуда отправили на передовую около 50 автомобилей повышенной проходимости, микроавтобусы и грузовики.

Кроме того, в списке переданного почти 200 бронежилетов, десятки тепловизоров с ночным видением, несколько квадрокоптеров с тепловизором, более 100 аптечек и касок натовского образца, трубы разведчика, десятки малогабаритных дровяных и газовых печей (обогревательных аппаратов), наборы инструментов, бензопилы, немало запасных частей и резины для автотехники.

Кроме того, отмечается в сообщении, с началом полномасштабного вторжения в Украину в добровольце записался помощник судьи Александр Иванов. Участник АТО уже 25 февраля был в своем подразделении, сразу вступившем в бой с врагом. Сейчас Александр проходит лечение после тяжелого ранения.

В ВСУ служат и сами юристы, и их родственники — на передовой сын судьи Каролины Тарасенко, известный по позывному "Витамин", мужчина еще одной судьи Аллы Демидовой, а также ушедшие на фронт добровольцами муж судьи Леси Ситайло. Среди бойцов Теробороны – судьи Александр Гаврилюк и Геннадий Кравчук.

Глава Северного апелляционного хозяйственного суда Хрипун Олег прокомментировал: "Каждый должен задать себе сегодня один вопрос – что ты можешь сделать для приближения этой победы? Мы верим в несокрушимость героических Вооруженных сил Украины. Мы верим в нашу общую победу над российским агрессором".

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