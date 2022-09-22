"Держите рот на замке": в Северной Корее сделали заявление о поставке оружия в Россию

В КНДР уверяют, что не снабжали оружием или боеприпасами России и не планируют этого делать.

Предположение США о том, что Северная Корея и Россия могли заключить соглашение по оружию, Пхеньян отрицает.

Об этом заявило государственное информационное агентство KCNA, пишет The Guardian.

"Недавно США и другие вражеские силы заговорили о "нарушении резолюции" Совета безопасности ООН, распуская слухи об оружейных сделках между КНДР и Россией… Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в РФ и не планируем их экспортировать", — информирует подконтрольное правительству северокорейское агентство.

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В заявлении цитируется, но не упоминается имя замгендиректора Главного бюро оборудования Министерства национальной обороны Северной Кореи, который призвал Вашингтон прекратить делать "безрассудные заявления" и "держать рот на замке".

Издание пишет, что в этом месяце представители администрации Байдена подтвердили рассекреченную оценку разведки США о том, что Северная Корея продавала оружие России в нарушение санкций Совбеза ООН, запрещающих Пхеньяну импортировать или экспортировать оружие.

Сообщается, что поставка якобы содержала миллионы артиллерийских снарядов и ракет, поскольку у Москвы острая нехватка поставок на фоне войны против Украины, усиленной экспортным контролем и санкциями США.

Чиновник, цитируемый в отчете, назвал санкции ООН, введенные в ответ на ядерную и ракетную программы Пхеньяна, "незаконными" и сказал, что Северная Корея никогда не признавала их. По его словам, торговля оружием является "законным правом, присущим суверенному государству".

"Но мы пользуемся этой возможностью, чтобы прояснить одну вещь. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать. Неизвестно, откуда пошли слухи, которые распространяют США, но они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР", – утверждает чиновник.

Как указывает The Guardian, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби объяснял, что "нет никаких признаков того, что покупка (оружия и боеприпасов Россией в КНДР) была завершена, и, конечно же, нет никаких признаков того, что это оружие используется в Украине" .

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В свою очередь Лейф-Эрик Изли, профессор Университета Ивха в Сеуле и комментатор по Северной Корее, сказал, что к оправданиям КНДР следует относиться с осторожностью.

"Северная Корея предпочитает держать свои продажи оружия под столом не только потому, что на такие транзакции могут повлиять санкции, но и потому, что клиенты Пхеньяна, как правило, также вовлечены в другое незаконное поведение. Заявления Северной Кореи не вызывают доверия, особенно потому, что режим Кима, как и путинская Россия, пытается распространять контрнарративы против американской разведки и международной критики", — сказал он.

Эксперты считают, что Северная Корея теоретически может стать основным источником стрелкового оружия, артиллерии и других боеприпасов для России, поскольку обе системы защиты, основанные на системах, разработанных в советское время.

Несмотря на возражения КНДР о продаже оружия, Северная Корея с начала войны в Украине заявляла, что надеется укрепить связи с Россией.

Напомним, Жданов рассказал, как Россия может получать оружие через Северную Корею.

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