Силы обороны провели учения по противодействию ДРГ на севере (фото)

Кроме СБУ и Нацгвардии, в учениях приняли участие подразделения Госпогранслужбы и Сил терробороны.

Различные составляющие сил безопасности и обороны провели тренировки в Северной оперативной зоне. В учениях принимали участие подразделения СБУ и Нацгвардии, осуществлявшие контрдиверсионные мероприятия в населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил ВС Украины.

Как отмечается, кроме СБУ и Нацгвардии в учениях приняли участие подразделения Госпогранслужбы и Сил терробороны.

“По замыслу обучения было предусмотрено противодействие диверсионно-разведывательной группе. В частности, происходило захват позиций, восстановление утраченного положения и зачистка тех окопов, которые были заняты противником”, – отметил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Кроме того, в ходе тренировки применялись ударные и разведывательные БПЛА, а также FPV-дроны. Маневрами руководили командиры бригад и батальонов из единого пункта управления.

"Замечу, что все действия военнослужащих оказались очень профессиональными, ведь защитники уже прошли горнила войны на Восточном и Южном направлениях, получив немалый боевой опыт. Так что они его полностью продемонстрировали во время этих учений", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

В командовании Объединенных Сил также добавили, что в Северной операционной зоне мероприятия по поддержанию обученности проводятся на постоянной основе. Этим процессом руководят опытные генералы, командиры бригад, батальонов, рот и взводов. Каждый из них является настоящим лидером, обладающим авторитетом среди личного состава, который должен всегда обучать и поддерживать подчиненных в готовности к действиям.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем боевикам, среди которых – командир российских десантников, штурмовавших Роботино в Запорожье.

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