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В Северной Осетии взорвали высокопоставленного офицера минобороны РФ: что известно
В Северной Осетии неизвестные взорвали в машине высокопоставленного офицера минобороны РФ.
В Северной Осетии было совершено покушение на высокопоставленного офицера минобороны страны-агрессорки.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Взрыв прогремел в автомобиле «Нива», в котором ехал упомянутый военный. Очевидцы рассказали о сильном «хлопке» и возгорании машины.
Оккупант к сожалению, выжил. Его доставили в больницу. Офицер был доставлен в Москву и находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.
Изначально местные паблики писали, что причиной произошедшего могло стать установленное газовое оборудование. Но позже в Сети сообщили, что на месте ЧП нашли следы взрывчатки.
Ранее сообщалось, что на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России.