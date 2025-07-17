В Северной Осетии взорвали высокопоставленного офицера минобороны РФ: что известно

Взрыв прогремел в автомобиле «Нива»

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В Северной Осетии было совершено покушение на высокопоставленного офицера минобороны страны-агрессорки.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрыв прогремел в автомобиле «Нива», в котором ехал упомянутый военный. Очевидцы рассказали о сильном «хлопке» и возгорании машины.

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Оккупант к сожалению, выжил. Его доставили в больницу. Офицер был доставлен в Москву и находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

Изначально местные паблики писали, что причиной произошедшего могло стать установленное газовое оборудование. Но позже в Сети сообщили, что на месте ЧП нашли следы взрывчатки.

Ранее сообщалось, что на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России.