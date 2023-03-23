В северных областях объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию!

На вечер четверга, 23 марта, в Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В Зеленском призывают не игнорировать сигнал тревоги.

Об этом предупредил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мониторинговые группы сообщают о повышенной активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. По неподтвержденным данным, зафиксировано 6 вражеских бортов. Также существует вероятность применения врагом ударов беспилотниками.

Добавим, что в 23.47 тревогу также объявили в Харьковской области.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию!

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