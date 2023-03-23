Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В северных областях объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2968
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В северных областях объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию!

На вечер четверга, 23 марта, в Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В Зеленском призывают не игнорировать сигнал тревоги.

Об этом предупредил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мониторинговые группы сообщают о повышенной активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. По неподтвержденным данным, зафиксировано 6 вражеских бортов. Также существует вероятность применения врагом ударов беспилотниками.

Добавим, что в 23.47 тревогу также объявили в Харьковской области.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию!

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2968
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация