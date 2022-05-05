В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки десанта армии РФ – ОК "Юг"

В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки вражеского десанта, для этого россияне осуществляют разведку с помощью беспилотника.

Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечаются, что силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. "Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мер", — отмечают в ОК "Юг".

Жителей южных районов Украины призывают сохранять спокойствие и выдержку, а также:

не посещать пляжи и другие запрещенные территории,

не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств,

не подвергать себя опасности

не мешать действиям ВСУ.

Напомним, патрульная полиция области просит одесситов ни в коем случае не ходить по пляжам, поскольку все побережье — заминировано.

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