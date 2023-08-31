Коммунальное предприятие заказало технику почти на 40 миллионов, хотя город находится в оккупации

В троллейбусном управлении оправдались тем, что верят в деоккупацию Северодонецка.

Во временно оккупированном Северодонецке КП заказало коммунальную технику на сумму 38 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Как отмечается, КП Северодонецкое троллейбусное управление горсовета временно оккупированного города по результатам тендера заказало у компании Автосборочное предприятие "Кобальт" коммунальную технику на 38 млн гривен.

Предприятие выиграло тендер без конкуренции, поскольку на открытых торгах больше никто не подал заявку.

В тендере по Северодонецку говорится о закупке:

двух самосвалов KDT-35/3BKM стоимостью 5,4 млн гривен каждый;

двух дорожных комбинированных машин MSV-5/17CIST общей стоимостью 15 млн. гривен;

одной комбинированной автоцистерны MSV-5/07-DJT за 5,49 млн. гривен;

каналопромывочной машины KCJ-100.02Y09 за 6,69 млн. гривен.

Сначала КП должно было внести аванс в размере 20% от общей суммы – а это более 7,59 млн гривен. Поставить технику должны в Днепр до 31 декабря.

В то же время в троллейбусном управлении обосновали закупки тем, что не сомневаются в деоккупации Северодонецка. Так, они принимают меры по формированию необходимых ресурсов для поддержания жизнеобеспечения граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры после освобождения города.

Напомним, что в ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении.

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