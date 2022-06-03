В Северодонецке нацгвардейцы подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов (фото)

Бойцы Нацгвардии Украины 3 июня в Северодонецке подбили российскую военную технику и взяли в плен двух членов вражеского экипажа.
После точного выстрела по танку оккупанты пытались сбежать, однако им это не удалось.
Об этом пресс-служба НГУ сообщила в Сети.
"Северодонецк: нацгвардейцы подбили танк и взяли в плен двух оккупантов. Гвардейцы обнаружили российский танк, который маневрировал по улицам. Четким выстрелом защитники поразили бронированную технику орков и захватили вражеский экипаж, пытавшийся сбежать", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 3 июня украинские военные смогли деоккупировать 20% захваченного россиянами Северодонецка.
Власти Луганской области сообщили, что оккупанты ежедневно в Северодонецке теряют и живую силу, и свою технику. Есть вероятность, что ВСУ пойдут там в контрнаступление.
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