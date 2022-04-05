В Северодонецке перебит газопровод: в ряде населенных пунктов нет газоснабжения

В Северодонецке перебит газопровод: в ряде населенных пунктов нет газоснабжения

Всего нет топлива 131 944 абонента.

В Северодонецке Луганской области в результате обстрелов оккупантов перебит газопровод, а потому без топлива оказалось несколько населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, всего без газоснабжения в Луганской области находятся 36 населенных пунктов: 30 полностью, а шесть частично. В общей сложности это 131 944 абонента.

В результате российского вторжения вновь возникли проблемы с газоснабжением в части Северодонецка. Также вражескими обстрелами повреждены газопроводы в Новодружеске и Малорязанцево, где голубое топливо отсутствует более чем в 1 500 абонентов.

Кроме того, обесточенными остаются 30 населённых пунктов: 13 частично и 17 полностью. Без света в области 95938 потребителей.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске.

Как сообщалось, в некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы армии страны-агрессорки России очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах.

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