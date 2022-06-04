В Северодонецке продолжаются бои, враг получил усиление за счет мобилизационного резерва – Генштаб

В Северодонецке продолжаются бои, враг получил усиление за счет мобилизационного резерва – Генштаб

По состоянию на 101-й день войны Северодонецкое направление стало одним из направлений на Донбассе, где российские оккупанты сосредоточили свои усилия.

В настоящее время армия Российской Федерации при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщили 4 июня в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Кроме того, оккупанты страны-агрессора вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, что в Попаснянском районе. Россияне там успеха не имели.

К слову, за минувшие сутки на Донбассе были отбиты девять атак врага. Кроме того, уничтожен один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

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