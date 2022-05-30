В Северодонецке продолжаются уличные бои, оккупанты немного продвинулись вглубь города — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе, в частности в Северодонецке.

Россияне обстреливают территорию Луганской области из всех видов вооружений.

О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Оккупнатам удалось закрепиться в гостинице "Мир" и немного продвинуться в глубь города. ВСУ пытаются отбросить врага. Жителям Северодонецка председатель Луганской ОВА настойчиво советует находиться в укрытиях.

Гайдай подтвердил, что машина "скорой" попала под обстрел, а трое врачей пропали. Глава ОВА надеется, что пропавшие врачи живы, ведь у подбитой "скорой" тела не обнаружены.

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"В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено или это была авиабомба или снаряд крупного калибра) — погиб французский журналист. Он был в бронижилете и шлеме, но осколок попал ему в шею. Получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчик получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр", — отметил он.

Напомним, в понедельник, 30 мая, российские военные обстреляли автомобиль, ехавший спасать людей. В автомобиле находился французский журналист, получивший смертельное ранение.

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