В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске горят десятки жилых домов: много погибших и пострадавших (фото)

Оккупанты обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировали эвакуацию.
Российские захватчики в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганщины. Враг продолжает цинично обстреливать мирное население. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем.
Об этом информируют в ГСЧС.
В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске ночью пылали десятки жилых домов. В результате много погибло и пострадало среди мирного населения. Точное количество пока в ГСЧС не называют.
Спасатели ГСЧС Луганской области продолжают помогать людям выбраться из-под завалов, привозят людям воду и помогают органам власти с эвакуацией людей в безопасные места.
"Но российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают. Режима тишины нет – гуманитарного коридора сегодня не будет. Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация", — добавили в пресс-службе ГСЧС.
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