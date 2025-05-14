В шаге от Днепропетровщины: как изменилась линия фронта и какие новые угрозы в мае 2025

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады вблизи Часового Яра. / © Associated Press

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Полномасштабная война продолжается, а российское наступление не останавливается. Оно перекроило карту Донбасса, принеся новые потери и разрушения. По состоянию на май 2025-го враг уже давит на Покровск и напрямую угрожает Днепропетровщине, находясь менее чем в трех километрах от админграниц. Одновременно продолжаются беспощадные городские бои, стирающие с лица земли Волчанск, Торецк, Часов Яр. Враг зашел на Сумщину и продолжает медленное продвижение. Как менялась линия фронта за последние полтора года «кровавой» войны, какие населенные пункты оказались под оккупацией и какие стратегические планы на будущее «вынашивает» враг — далее в материале TSN.ua.

Донецкая область

Основным направлением активных боевых действий остается восток Украины, в частности Донецкая область. Одним из важнейших событий в начале 2024 года стал захват российскими войсками города Авдеевка в феврале после длительных и кровопролитных боев. Украинские силы героически обороняли город в условиях постоянных обстрелов и авиационных ударов. Несмотря на ожесточенное сопротивление, под давлением превосходящих сил противника и проблем со снабжением, особенно после длительной задержки западной помощи, украинское командование приняло решение о выводе войск из этого города.

Авдеевка, 1 февраля 2024 года; май 2025 год / © Deepstatemap

«Падение» Угледара

В октябре 2024 года, после месяцев непрерывного давления и жестоких боев, российским войскам удалось оккупировать Угледар. Битва за город продолжалась с осени 2022 года. В течение 2023 года, и особенно зимой и весной, этот небольшой город стал настоящим «танковым кладбищем» для российской армии, которая бросала в бой значительное количество бронетехники, неся при этом катастрофические потери. В частности, значительные потери понесли элитные подразделения российской морской пехоты, включая 155-ю бригаду. Эти потери были настолько значительными, что некоторые источники называли битву за Угледар «крупнейшей танковой битвой войны» на тот момент. Падение этого важного оборонительного пункта стало знаковым событием, которое изменило конфигурацию фронта на юго-западе Донецкой области и открыло для российской армии новые оперативные возможности.

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Угледар, октябрь 2024; май 2025 годов / © Deepstatemap

Потеря Курахово

После Угледара, а также установления контроля над Селидово примерно в тот же период, следующим приоритетом для российских войск стал город Курахово. Этот населенный пункт стал одной из ключевых точек на линии фронта в Украине, за которую шли ожесточенные бои в течение второй половины 2024 и в начале 2025 года.

Российские войска начали интенсивные штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону на подступах к городу. Бои шли за близлежащие населенные пункты и позиции к востоку от Курахово, в частности за Максимильяновку, Георгиевку и Острое. На этих направлениях фиксировались попытки российских войск продвинуться вперед, иногда ценой значительных потерь, особенно бронетехники. Оккупационные силы постепенно продвигались к городу, и уже в конце ноября 2024 года появились сообщения о вхождении российских войск на территорию Курахово.

Курахово, ноябрь 2024; май 2025 / © Deepstatemap

Кроме самого города, российские силы также захватили близлежащие населенные пункты, такие как Горняк и Кураховка, а также взяли под контроль Кураховскую тепловую электростанцию в начале января 2025 года. После захвата Курахово российские войска сосредоточились на закреплении на занятых позициях и «выравнивании линии фронта» к западу от города. По сообщениям Института изучения войны в начале 2025 года, российское командование, вероятно, начало передислокацию части сил с Кураховского направления на другие участки фронта, в частности в Торецк и Покровск, считая задачу по захвату Курахово выполненной. Продвижение оккупационной армии к Покровску стало следующим шагом российской наступательной кампании на востоке Украины, направленной на установление полного контроля над Донецкой областью.

Российская армия продвигалась по двум основным направлениям:

С востока и юго-востока: это продолжение наступления из районов к западу от Авдеевки и от захваченного Курахово. Российские войска пытались продвигаться через поля и небольшие населенные пункты, преодолевая украинскую оборону.

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С юга и юго-запада: продвижение осуществлялось от ранее оккупированных территорий, в частности из района Угледара. Целью было обойти Покровск с юга и создать угрозу окружения или полуокружения города.

Покровск, январь 2025; май 2025 / © Deepstatemap

Российское командование отдавало высокий приоритет захвату Покровска, рассматривая это как ключевую цель для дальнейшего развития наступления на Донбассе и создания условий для продвижения к административным границам Донецкой области и выхода к админграницам Днепропетровщины. Покровск является городом, имеющим значительное стратегическое значение для обеих сторон конфликта. Он является крупным логистическим узлом, через который проходят важные пути снабжения для украинских сил на Донбассе.

Глава фонда «Вернись Живым» Тарас Чмут в интервью ТСН поделился своим видением текущей динамики, отметив, что, по его мнению, российская армия ближе к состоянию, когда может «посыпаться» и проиграть, тогда как Украина демонстрирует готовность продолжать борьбу. Оценивая действия противника за прошлый календарный год, Чмут подчеркнул, что россиянам фактически не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей, которые они ставили перед собой. Однако, по его словам, враг наверстывает упущенное сейчас, в течение этой зимы и весны. Сейчас, как считает глава фонда, российским войскам удалось достичь, «грубо говоря, полторы» стратегические цели из тех, что они пытались реализовать в этот период:

Вытеснение украинских войск из Курской области. Этого, по оценке Чмута, оккупантам удалось достичь, в частности, благодаря привлечению войск Северной Кореи. Выход на границу Днепропетровской области: Враг сумел приблизиться к админграницам области, хотя и без взятия города Покровск. При этом Тарас Чмут отмечает, что объем этого продвижения пока является минимальным, но сам факт достижения этой границы, так или иначе, состоялся.

Анализируя ситуацию вокруг Покровска, где российским войскам, несмотря на их попытки, не удалось захватить город, Тарас Чмут объясняет это эффективными действиями украинской армии. По его словам, украинское командование смогло стабилизировать ситуацию на этом критически важном участке фронта путем оперативной переброски резервов — как живой силы, так и необходимых средств. Высокая эффективность украинских подразделений, которые уже находились на этом направлении, позволила нанести российским силам такие значительные потери, что, по выражению Чмута, «они закончились», сделав невозможным дальнейшее продвижение врага и взятие города.

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Тарас Чмут также отметил, что вражеская армия адаптирует направления своих ударов, реагируя на тактические успехи на определенных участках фронта. По его словам, хотя российское командование может определять главное стратегическое направление наступления, они готовы оперативно перебрасывать силы и резервы на другие отрезки, если видят там возможность для продвижения. То есть, если основное направление штурма «не идет», но «идет», например, атака на правом фланге, противник способен быстро переориентировать значительные ресурсы для развития успеха именно там.

Чмут подчеркнул, что россияне умеют вести маневренную войну, эффективно перераспределяя имеющиеся ресурсы. Они постоянно «прощупывают» украинскую оборону в поисках слабых мест и пытаются развивать главный удар там, где им удается достичь хотя бы локального успеха. По его наблюдениям, такие прорывы часто происходят на так называемых «стыках» — участках столкновения между различными украинскими подразделениями, или же в местах дислокации «приданных подразделений» — недавно прибывших или переброшенных сил, которые еще не успели полностью интегрироваться или оборудовать устойчивую оборону. Именно там противник пытается сосредоточить усилия для развития основного удара.

Армия РФ продвигается к админграницам Днепропетровщины. Май 2025 года / © Deepstatemap

Битва за Часов Яр

С весны 2024 года битва за Часов Яр стала одним из главных приоритетов для российских войск. Расположенный на господствующей возвышенности, этот город имеет критическое значение как мощный укрепленный район, контролирующий важные пути снабжения для украинских сил на Донбассе и является потенциальным плацдармом для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Российские войска пытались прорваться в город с нескольких направлений, в частности со стороны Бахмута и Ивановского. Бои были чрезвычайно жестокими, с использованием большого количества артиллерии и авиации со стороны России.

Часов Яр, май 2024 года / © Deepstatemap

По состоянию на начало 2025 года, по данным западных источников, российские силы контролировали значительную часть восточного микрорайона «Канал» и продолжали попытки продвинуться вглубь города. Бои продолжались непосредственно в Часовом Яру и на его ближайших окраинах.

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Часов Яр, май 2025 года / © Deepstatemap

Несмотря на значительное давление и частичные успехи в восточной части, российским войскам не удалось полностью захватить город, а украинские силы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, удерживая ключевые оборонительные позиции. В мае 2025 года стало известно, что российские войска привлекли к штурмам города даже отдельный президентский полк ФСБ, поскольку уже значительное время не имеют успеха на этом направлении.

Битва за Торецк

Битва за Торецк также отмечается чрезвычайной интенсивностью и жестокостью. Российские войска применяют тактику «сожженной земли», подвергая город и его окрестности массированным обстрелам из артиллерии, минометов и используя КАБы, что приводит к катастрофическим разрушениям. Однако, битва за этот город побила все рекорды по продолжительности, превзойдя даже Бахмут. Уже более 10 месяцев украинские защитники держат оборону в этом городе в Донецкой области, превращая его в настоящий символ несокрушимости и место, где враг платит высокую цену за каждый метр, превращая его в настоящий символ несокрушимости и место, где враг платит высокую цену за каждый метр земли.

Торецк / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

В репортаже военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко с передовой говорится, что линии фронта как таковой здесь просто не существует. Это зона тотального столкновения, где позиции украинских военных могут находиться глубоко в тылу противника, и наоборот. Война здесь приобрела измерение бесконечных штурмов, контратак и боев на близких дистанциях среди руин. Только в самом городе враг потерял более 15 тысяч солдат. Тысячи тел российских военных просто лежат среди уничтоженных зданий. Тарас Чмут подчеркивает: там, где позиции удерживают сильные бригады с опытными командирами, оборона держится крепко. Зато там, где находятся, образно говоря, «тысячи приданных батальонов» — подразделений, на которые не обращают должного внимания и которые испытывают недостаток ресурсов, соответственно, оборона может «посыпаться».

Торецк, май 2024; май 2025 / © Deepstatemap

Харьковщина: наступление РФ и бои за Волчанск и Липцы

10 мая 2024 года российские войска открыли новое направление наступления на севере Харьковской области, пересекая границу в приграничных районах. Основной удар был направлен на приграничный город Волчанск, важный логистический и административный центр в регионе. Российские войска также пытались продвинуться в направлении населенных пунктов к северу от Харькова, в частности в сторону Липцов, с целью приблизиться к городу на расстояние, которое позволило бы эффективно применять ствольную артиллерию.

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Наступление россиян на Харьковщине, май 2024 года. / © Deepstatemap

Тогда за две недели российские военные прошли на семь километров вглубь области, а еще через несколько недель превратили Волчанск в руины. Бои были чрезвычайно жестокими с первых дней наступления. Российские войска быстро заняли несколько приграничных сел и попытались войти в город. Армия РФ смогла занять северные районы города, но встречное сопротивление украинских защитников остановило ее. Высокий уровень разрушений и постоянные обстрелы привели к массовой эвакуации населения из Волчанска и прилегающих районов.

Украинские силы смогли стабилизировать ситуацию и остановить глубокое продвижение противника. Бои в Волчанске и на Липецком направлении перешли в фазу изнурительных позиционных столкновений без значительных территориальных изменений в течение следующих месяцев. За год повторного наступления на Волчанск россияне не смогли его захватить. Сегодня линия фронта проходит по реке Волчьей, которая фактически делит город на северную и южную части.

Наступление россиян на Харьковщине, май 2025 года / © Deepstatemap

Вследствие массированных и непрерывных обстрелов из артиллерии, минометов и особенно интенсивного применения КАБов российскими войсками, Волчанск подвергся катастрофическим разрушениям. Оценки степени уничтожения различаются, но сводятся к одному — город фактически разрушен. Упоминается, что 90-95% зданий повреждены или полностью уничтожены, а некоторые источники даже утверждают, что город как таковой «практически не существует», а целых зданий не осталось вообще.

Волчанск сегодня / © Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Среди множества «горячих точек» на карте войны Купянское направление остается участком не менее тяжелых и изнурительных боев, где цена каждого метра земли чрезвычайно высока. Здесь идет постоянное, напряженное противостояние: российские войска не оставляют попыток продвинуться вперед. Один из ключевых элементов этой битвы — стратегическая борьба за контроль вокруг реки Оскол. Российские силы активно пытаются расширить свой плацдарм на западном берегу реки, создавая себе более выгодные позиции. Цель агрессора здесь четкая и прагматичная: оттеснить украинские подразделения подальше от водного рубежа, уменьшив тем самым возможности СОУ для проведения контрударов и закрепившись на этой важной естественной границе для потенциальных будущих действий.

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Купянское направление, май 2024; май 2025 / © Deepstatemap

Южное направление (Запорожская и Херсонская области)

После летнего контрнаступления Украины в 2023 году, на южном направлении фронта установился более позиционный характер боев. Украинские силы сосредоточились на удержании занятых позиций и нанесении ударов по логистике и местам скопления противника. Российские войска периодически осуществляют локальные атаки на различных участках южного фронта. Эти действия направлены на «прощупывание» украинской обороны, поиск слабых мест, попытки отбить утраченные позиции или просто на удержание постоянного давления на украинские подразделения. Эти атаки часто включают попытки механизированных штурмов с привлечением бронетехники, но, как правило, не приводят к значительным территориальным изменениям на большинстве участков. Особая активность наблюдается на Гуляйпольском и Ореховском отрезках фронта в Запорожье, где российские войска продолжают свои попытки наступательных действий.

Линия фронта на Запорожском направлении май 2024; май 2025 / © Deepstatemap

Украинские защитники на этих направлениях демонстрируют высокую устойчивость, отражая атаки противника и нанося ему потери. Ярким примером характера боев на южном направлении стало событие незадолго до пасхальных праздников 2025 года, когда подразделение ГУР МО «Артан» разгромило массированный штурм оккупантов. Противник выступил шестью колоннами, что свидетельствует о масштабности российских намерений, однако благодаря слаженным действиям и эффективной обороне украинские разведчики смогли отразить это наступление, нанеся врагу значительные потери в технике и живой силе.

Бои на Херсонщине

Река Днепр, безусловно, остается значительным природным барьером, который существенно влияет на характер боевых действий на Херсонщине и ограничивает возможности для проведения широкомасштабных наступательных операций как для украинских, так и для российских войск. Однако, несмотря на эту естественную преграду, на левом берегу Днепра развернулись одни из самых тяжелых боев. Украинские силы, начиная с осени 2023 года, пытались удерживать небольшие плацдармы на оккупированной территории, создавая постоянное давление на противника. Самым известным из этих плацдармов стал очаг в районе села Крынки. Бои за этот населенный пункт были чрезвычайно тяжелыми и длительными. По информации из ряда западных источников, активная фаза битвы именно за Крынки завершилась около июля 2024 года. Украинские силы были вынуждены отойти со своих позиций, поскольку село подверглось почти полному уничтожению, что делало удержание обороны там чрезвычайно сложным.

Кринки, май 2024; май 2025 / © Deepstatemap

Однако, борьба за контроль не ограничивается только берегами. Активные боевые столкновения постоянно происходят, в частности, за многочисленные острова, расположенные в устье Днепра между правым и левым берегами. Эти острова имеют тактическое значение, позволяя контролировать участки реки и использовать их как позиции для наблюдения или диверсионных действий. Сейчас большинство этих островов находятся в так называемой «серой зоне» боевых действий, что означает отсутствие устойчивого контроля одной из сторон и периодические бои за установление контроля над ними.

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Курская операция и угроза для Сумщины

В начале 2024 года ситуация на основных направлениях фронта в Украине была сложной. Российские войска сохраняли наступательную инициативу на востоке и оказывали непрерывное давление на других участках. Украинские силы действовали преимущественно в обороне, сталкиваясь с вызовами, связанными с задержками в поставках западной военной помощи и необходимостью пополнения собственных резервов. На этом фоне украинское военно-политическое руководство, вероятно, искало пути для перехвата инициативы, снижения давления на украинские позиции и опережения вторжения армии РФ в Сумскую область. В условиях необходимости найти асимметричный ответ, в августе украинские подразделения пересекли государственную границу, войдя в Курскую область РФ. Эта операция стала одним из самых неожиданных и стратегически значимых событий российско-украинской войны, кардинально изменив географию боевых действий и вызвав широкий резонанс на международной арене. После успешного наступления СОУ смогли взять под контроль около 1100 километров квадратных за очень короткий срок, в том числе и районный центр Суджа. Эта операция стала первым значительным наземным действием украинских регулярных войск на международно признанной территории России с момента начала полномасштабного вторжения.

Контроль СОУ территорий в Курской области, сентябрь 2024 год / © Deepstatemap

Основные направления продвижения украинских сил были сосредоточены вблизи города Суджа. На начальном этапе украинским войскам удалось быстро продвинуться на определенную глубину, занять несколько населенных пунктов и установить контроль над определенными территориями. Реакция России была достаточно быстрой: было объявлено чрезвычайное положение в Курской области, а российское командование начало срочно перебрасывать в регион дополнительные силы, включая «элитные» подразделения с других участков фронта в Украине. Украинские силы пытались удержать занятые позиции и расширить зону своего контроля, тогда как российские войска осуществляли постоянные контратаки, стремясь вытеснить украинские подразделения с российской территории. Осенью 2024 года появились сообщения о привлечении к боям на стороне России военнослужащих из КНДР, что свидетельствовало о готовности Москвы использовать все доступные ресурсы для отбивания собственной территории. Освобождение «Курщины» стало приоритетной задачей для Кремля. Уже к марту 2025 года сообщалось, что российские силы преимущественно восстановили контроль над утраченными территориями.

Армия РФ фактически вытеснила СОУ с Курщины. Май 2025 года / © Deepstatemap

Тем не менее, украинские военные могли сохранять ограниченное присутствие или вести деятельность в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжая наносить удары. Несмотря на то, что украинским силам не удалось закрепиться на значительных территориях Курской области на длительный срок, Курская операция стала важным событием войны. Она изменила динамику конфликта, перенеся часть боевых действий на территорию России, и продемонстрировала решимость Киева использовать асимметричные подходы для давления на врага.

По словам Чмута, сейчас российские войска контролируют около 100 квадратных километров украинской территории в Сумской области. Враг зашел на нашу землю и продолжает, хоть и медленно, но продвигаться, что свидетельствует об этом направлении как одном из стратегических приоритетов РФ. Аналитики изучения войны уточняют, что враг установил контроль над такими населенными пунктами как Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка.

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Населенные пункты Сумщины, которые контролирует РФ, по состоянию на май 2025 года / © Deepstatemap

Харьковщина (район Оскола и Купянска), по словам Чмута, также является стратегической для россиян. Их цель здесь — увеличение площади захваченной территории, которую они рассматривают как фактор для будущих переговоров. Кроме того, Чмут отмечает, что существует угроза увеличения площади временно оккупированных территорий именно в Днепропетровской области, на подступах к которой сейчас находится российская армия. Оккупационные войска, по словам эксперта, также пытаются финализировать контроль островами в устье реки Днепр с целью усиления огневого воздействия на город Херсон и создания и создание предпосылок для потенциального проведения речного десанта. Это, в свою очередь, может позволить им захватить определенный плацдарм на правом берегу и сковать значительные силы СОУ, которые будут вынуждены противодействовать этой угрозе. Чмут отмечает, что российские военные изучали опыт форсирования реки Днепр украинскими защитниками и рассматривают возможность осуществить нечто подобное.

Километры войны: итоги на карте изменений

За 2024 год, ставший очередным витком противостояния, карта боевых действий, к сожалению, претерпела изменения, которые измеряются тысячами квадратных километров. По оценкам авторитетного Американского Института изучения войны (ISW), а также согласно данным украинской мониторинговой платформы DeepState, российская армия сумела оккупировать около 3,3 тысячи квадратных километров нашей территории. Пик продвижения пришелся примерно на ноябрь, когда войска РФ захватывали по 20-30 квадратных километра в сутки. Однако, уже в 2025 году продвижения вражеской армии снижались месяц за месяцем. По данным украинской мониторинговой платформы DeepState, российская армия сумела оккупировать около 3,3 тысячи квадратных километров нашей территории. Пик продвижения пришелся примерно на ноябрь, когда войска РФ захватывали по 20-30 квадратных километра в сутки. Тем не менее, уже в 2025 году продвижение вражеской армии снижались месяц за месяцем. По данным, цитирующим оценки как британского Минобороны, так и ISW, масштабы ежемесячных территориальных достижений в первые месяцы 2025 года значительно сократились по сравнению с концом 2024 года. Например, по данным МО Великобритании, в марте 2025 года российские войска оккупировали лишь около 143 квадратных километра. Данные ISW за март 2025-го показывают около 203 квадратных километров.

Итак, ситуация на фронте остается крайне напряженной, с ключевыми боями вокруг Покровска, Часова Яра, Торецка и Волчанска, а также угрозой для новых территорий, в частности, Днепропетровщины и Сумщины. Анализ показывает, что РФ продолжает адаптировать свою тактику и определять приоритеты, стремясь достичь своих стратегических целей. Однако, устойчивость украинской обороны, способность эффективно истощать врага и такие определяющие факторы, как качество подразделений и обеспечение ресурсами, остаются ключевыми элементами, сдерживающими полномасштабный прорыв противника. Борьба за каждый метр украинской земли продолжается, и ее результат зависит от дальнейшей консолидации усилий и поддержки Украины.