"В шапку нас***ть и надеть на голову": российские солдаты планируют мстить своему командованию

"В шапку нас***ть и надеть на голову": российские солдаты планируют мстить своему командованию

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам.

Они готовы отомстить за приказы не отступать под обстрелами ВСУ.

Как сообщает СБУ, об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!". А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…" – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить в Харьковской области.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в "отказ". И чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует: "Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах* и, бл*, с такой войнушкой…".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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