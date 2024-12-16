В шести областях Украины сбивали российские дроны: детали ночной атаки

Сегодня ночью и рано утром россияне традиционно устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Ночью 16 декабря 2024 года (с 01.00) противник атаковал Украину 49 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА – в воздухе", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине ПВО сбила три ударных беспилотника.

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