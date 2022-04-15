В школах Луганской области российские военные обустроили полевые госпитали и склады для боеприпасов — Генштаб ВСУ

В школах Луганской области российские военные обустроили полевые госпитали и склады для боеприпасов — Генштаб ВСУ

Также российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имевших отношение к военной службе.

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики России используют школы для военных нужд. Там они разместили полевые госпитали и склады боеприпасов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 15 апреля.

"Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных заведений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники", — отмечают в ВСУ.

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Также добавляют, что на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Диверсионно-разведывательные группы нарушают правила ведения войны, для проведения диверсий на территории Украины похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей.

Кроме этого, российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имевших отношение к военной службе.

Напомним, 15 апреля россияне обстреляли один из жилых районов города Харькова, погибли 7 человек, среди них один ребенок семи месяцев. Также есть десятки раненых.

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