В школах на ТОТ Херсонщины детей заставляют писать письма оккупантам

Затем эти письма выдадут за добровольную инициативу и передадут российским военным.
На временно оккупированных территориях Херсонской области, в рамках подготовки к учебному году, в школах россияне заставляют детей писать письма оккупантам.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
На первых уроках ребята будут писать письма под контролем учителей. Акция является принудительной и будет производиться по указанию учителей. Отказаться от участия будет сложно, поскольку это может привести к санкциям.
Затем эти письма будут переданы российским военным как якобы "добровольная инициатива". Весь процесс будет освещаться русскими пропагандистами.
Напомним, во временно оккупированных РФ украинских городах враг заставляет людей участвовать в акциях памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Кроме того, от них требуют копить деньги для родных погибших.
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