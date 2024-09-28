В школах на ВТО оккупанты стремятся превратить украинских детей в солдат русской армии

Российские власти вводят военные программы в учебные заведения на ТОТ.

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты внедряют программу милитаризации украинских детей "служу отечеству". Для этого привлекают боевиков армии РФ, в частности, председателя областной ассоциации террористов "сво" Александра Остапенко, который вместе с местными коллаборантами создает специализированные классы-казармы в школах для учеников старших классов.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Оккупанты пытаются превратить украинских детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии. Из-за таких "воспитательных" мер российская власть стремится сформировать новое поколение, которое будет лояльным к оккупантам и готовым участвовать в войнах за интересы Кремля.

Оккупационные власти Кремля планируют до конца учебного года удвоить количество учащихся школ с военной подготовкой, преимущественно на базе Нахимовского училища в Мариуполе.

Напомним, жители оккупированных территорий получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

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